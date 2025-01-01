На 21 август светът отбелязва Международния ден за възпоменание и почит към жертвите на тероризма. Този ден се отбелязва всяка година на 21 август и е посветен на паметта на онези, чийто живот е бил необратимо засегнат от терористични актове. На някои от тях им се е наложило да се сбогуват с близките си, а много други се нуждаят от финансова и медицинска помощ.

Когато последиците от терористичния акт отшумят, жертвите на тероризма понякога се чувстват изоставени и забравени. Тези жертви се борят правата им да бъдат зачитани и гласът им да бъде чут. Жертвите на терористични атаки обаче често не разполагат с необходимите средства за пълно възстановяване. Този ден е учреден, за да се признаят и подкрепят оцелелите от терористични нападения. История на Международния ден за възпоменание и почит към жертвите на тероризма.

През 2017 г. Общото събрание на ООН обяви 21 август за Международен ден за възпоменание и почит към жертвите на тероризма, за да се отдаде почит и подкрепа на жертвите на тероризма, както и да се насърчават и защитават техните човешки права и основни свободи.

През април 2020 г. генералният секретар на ООН Антониу Гутериш публикува доклада си "Напредъкът на системата на ООН в подкрепа на държавите членки в оказването на помощ на жертвите на тероризъм", както бе поискано от Общото събрание. Дехуманизирането на жертвите е едно от условията за разпространение на тероризма, според Глобалната стратегия за борба с тероризма, която на 8 септември 2006 г. прие единодушно резолюция, в която се посочва, че най-ефективният начин за борба с него е да се предприемат мерки, които зачитат човешкото достойнство и поддържат върховенството на закона.

След шестия преглед през 2018 г. събитията на международно, регионално и национално равнище постепенно показаха, че помощта за жертвите е преминала от символична солидарност към по-активно участие за насърчаване на техните права и искания. Това е видно от създаването през 2019 г. на Група на приятелите на жертвите на тероризъм, съпредседателствана от постоянните представители на Афганистан и Испания в ООН, както и от резолюцията на Общото събрание за засилване на международното сътрудничество в помощ на жертвите на тероризъм. В седмата резолюция за преглед, приета на 30 юни 2021 г., се подчертава значението на защитата на правата и задоволяването на нуждите на жертвите на тероризма, особено на жените, децата и лицата, пострадали от сексуални и свързани с пола посегателства от страна на терористите.