Българска фирма в сферата на медицинските изследвания успя да постигне сериозен пробив – създаде портативен телеметричен ЕКГ апарат, който позволява навременна диагностика на кардиологични заболявания и може да спасява човешки живот, съобщиха от Александровска болница.



С новото устройство пациентите ще имат възможност да извършват прегледи самостоятелно у дома, като данните се предават дистанционно до лекар. По този начин специалистите могат бързо да анализират резултатите и да дадат насоки, което улеснява ранното откриване, мониторинга и превенцията на сърдечно-съдови инциденти.



Апаратът е медицинско изделие от клас 2а според новия Европейски регламент. Той е разработен в лабораторията по „Биомедицинско инженерство“ към Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии в Техническия университет – София. Клиничните изследвания са проведени в УМБАЛ „Александровска“ от проф. д-р Емил Манов и д-р Красимира Кощикова, които подчертават, че всеки пациент вече ще може да записва своето ЕКГ и да го предава дори под формата на звуков сигнал през телефон до специалист.



В проекта участват не само лекари и инженери, но и ИТ експерти, продуктови дизайнери и патентни адвокати. Очаква се до края на годината апаратът да бъде пуснат на пазара.



Създателите вече работят за включването на телеметричния ЕКГ мониторинг в списъка с медицински изделия и услуги, финансирани от НЗОК, за да може повече български пациенти да се възползват от иновацията.