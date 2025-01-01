Пореден тежък инцидент с бивол в София. Животното се озовало върху капака на автомобил, движещ се по „Челопешко шосе”, съобщи NOVA. Случаят е от края на миналата седмица. След удара колата е смачкана, а жената, която шофирала, е с травми на гръбначния стълб.

„Около 22:30 ч. завих от „Ботевградско шосе” по „Челопешко шосе”. Може би на километър след отбивката излезе стадо едър рогат добитък – около 6-7 на брой. Нямаше вариант аз да не се ударя в едно от животните. Много хора се свързаха с мен и казаха, че този проблем е ежедневен”, сподели потърпевшата Веселина Перфанова. Тя твърди, че се е движила с не повече от 30 км/ч.

При предишни инциденти в района беше установено, че животните са на Недялко Костов. Той единствен има стопанство за такъв добитък в региона. Опитът на NOVA да се свърже с него обаче е бил неуспешен.

Жена загина при катастрофа, след като микробус не спря на знак „Стоп“ край Исперих

От Столичната община изпратиха своя позиция по казуса. Местната власт твърди, че от 2020 г. досега са направени 8 проверки на това стопанство. Съставени били 3 акта за нарушения, с което правомощията на СО се изчерпвали.

От Българската агенция по безопасност на храните уточниха, че за да установят чие е блъснатото животно, трябва да бъде проверена ушната му марка. За целта ще съдейства полицията. Проверка на място показала, че електропастирът е изправен. Опитът на служители на БАБХ да влязат в стопанството бил неуспешен, тъй като и те не се свързали със собственика. Инспекторите ще се върнат с полиция.

В деня след катастрофата Веселина отива в болница „Пирогов”. Оказва се, че има проблем с прешлените на гръбнака и врата. Казва, че ще си търси правата, за да не се стигне до фатален край при следващия подобен инцидент.