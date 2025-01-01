Комисията по околната среда и водите в парламента ще проведе днес извънредно заседание. В дневния ред е предвидено обсъждане и изготвяне на проект на решение на Народното събрание за предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза. Това се съобщава на сайта на парламента. Заседанието е насрочено от 14:30 ч.

За свикването на извънредно заседание на комисията призова във вторник лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. Той се обяви за изготвяне и приемане на решение на Народното събрание за незабавно, ефективно и категорично разрешаване на системната криза с водите. Според Пеевски ескалиращият проблем с недостига на питейна вода за хората изисква незабавни и решителни действия от страна на държавата.

ПП-ДБ: Свикването на извънредна парламентарна комисия за безводието е популизъм

В позиция до медиите вчера от парламентарната група на ПП-ДБ обявиха, че свикването на извънредно заседание на комисията е опит на Пеевски и на контролираното от него мнозинство да прехвърли отговорността от изпълнителната власт върху Народното събрание. "Това е акт на политически популизъм, който не може да доведе до трайни и ефективни решения, тъй като управлението на водния сектор е изцяло в правомощията на правителството", заявиха от ПП-ДБ.

Относно водната криза в някои населени места в България лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази надежда, че правителството ще предприеме бързи решения да се доведе вода, да се направят сондажи за вода и да се поправи ВиК мрежата.

Пускат водата в Плевен и още седем населени места за два часа и половина

Според лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов кризата и евентуалното обявяване на бедствено положение в Плевен ще бъдат използвани за възлагане на поръчки за десетки милиони левове.

Темата за безводието, в частност ситуацията в Плевен, коментира и премиерът Росен Желязков в началото на вчерашното правителствено заседание. Той обяви, че министърът на регионалното развитие и благоустройството възлага процедура по изготвяне на подробен устройствен план и прединвестиционно проучване за изграждането на язовир "Черни Осъм", пречиствателна станция за питейни води, водноелектрическа централа и довеждащ водопровод.

„На нас ще се падне трудната задача да решим и тази криза. Министър Желязков пое на ръчен режим нещата. В Плевен местната власт в продължение на 12 години е спала. Не е нормално при 720 литра в секунда водни количества да има проблем”, обясни председателят на парламентарната комисия по регионална политика Николай Нанков.

Община Плевен ще преразгледа всичките си предложения по инвестиционната програма, като ще получи пълна политическа подкрепа от правителството за това да преструктурира предложенията и да ги насочи преимуществено към изграждането на ВиК инфраструктура, съобщи също министър-председателят.

На извънредно заседание вчера Общинският съвет в Плевен реши да бъде създадена временна кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в общината.