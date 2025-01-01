Археолози откриха над 250 скелета и около 60 гроба по време на разкопки във Васпарк, малък парк в Дампорт, квартал на Гент, предаде белгийската новинарска агенция Белга.

Мястото е било гробище между 1784 и 1877 г. Наред с човешките останки, изследователите са намерили гробове и предмети като пръстени, копчета за савани и украси за ковчези.

Открити са и по-стари следи от некропол. Разкрити са два средновековни и един римски гроб, съдържащ фрагмент от керамика. Смята се, че е част от мастилница от 150-300 г. от н.е.

Разкопките са извършени от независимата изследователска организация BAAC от името на град Гент. Паркът в момента е в процес на реконструкция, включваща нов вход, детска площадка, спортни съоръжения и баскетболно игрище.

Реновираният парк ще бъде отворен отново в края на тази година като част от проекта за обновяване на града.