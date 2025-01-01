Европа отчита рекорден брой огнища на болести, пренасяни от комари, като чикунгуня и западнонилска треска, съобщи Европейската агенция за контрол и превенция на заболяванията (ECDC). Причината според експертите е климатичната криза, която превръща подобни епидемии в „нова нормалност“.

Все по-дългите и интензивни сезони на предаване на вируси се дължат на комбинация от фактори като повишаващите се температури, по-дългите лета, по-меките зими и промените в дъждовните модели, обясняват от ECDC. Тези условия създават идеална среда за разпространение на комарите и болестите, които те пренасят.

„Влизаме в нова фаза, в която по-продължителното, по-широко и по-интензивно разпространение на болести, предавани от комари, се превръща в новото нормално“, заяви директорът на агенцията Памела Ренди-Вагнер.

Комарът Aedes albopictus, който може да пренася чикунгуня, вече е установен в 16 европейски държави и 369 региона, докато преди десетилетие е бил засечен едва в 114. Само през 2025 г. континентът е регистрирал 27 огнища на чикунгуня – най-много в историята. За първи път е установен и случай във френския регион Елзас – изключително необичайно за тази географска ширина и знак за разширяване на риска на север.

До 13 август осем европейски държави са съобщили за 335 локални случая на заразяване със западнонилска треска и 19 починали, като най-засегната е Италия с 274 инфекции.

„С развитието на този епидемиологичен пейзаж все повече хора в Европа ще се оказват в риск“, коментира Селин Госнeр, ръководител на отдел в ECDC. Тя подчерта, че превенцията е по-важна от всякога – както чрез координирани здравни действия, така и чрез лична защита.

Агенцията препоръчва използването на репеленти, носенето на дълги дрехи и поставянето на мрежи на прозорци и легла като ефективни мерки за намаляване на риска от ухапвания.