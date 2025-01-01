Ограбиха мъж в Казанлък за 40 лева и кутия цигари, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че на 21 август в 01.37 ч., на тел. 112 в ОДЧ на РУ-Казанлък е получено съобщение от 34-годишен мъж, че на улица в Казанлък, двама души, след употреба на сила са му взели парите и цигарите.

На място незабавно са изпратени полицейски служители.

Установено е, че деянието е извършено около 23.20 ч., а от потърпевшия били отнети 40 лв и кутия с цигари.

Образувано е досъдебно производство.