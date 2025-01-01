Мъж е загинал при пожар в Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР Даниела Малчева.

Тя уточни, че сигналът за сериозен пожар в апартамент на висок етаж в жилищен блок в квартал „Дружба 3“, е подаден в 10:31 часа.

Незабавно към мястото са насочени противопожарни и полицейски екипи, както и служители на "Спешна помощ". При пристигане е установено, че пожарът е обхванал цялото жилище и е имало силно задимяване в стълбищната клетка.

Малчева добави, че живущите във входа са информирани за случая и евакуирани. Предприети са и конкретни дейности по овладяване и ликвидиране на пожара. След потушаването му, в една от стаите е открито овъглено тяло на мъж, за когото се предполага, че е собственик на апартамента.

Причините за възникването на пожара и обстоятелствата около настъпилата смърт са в процес на изясняване. По случая се извършват процесуално-следствени действия от полицията и експертите на пожарната.

Като предпазна мярка един от служителите на терен е бил отведен в болница за превантивен преглед, след което е освободен и се е върнал на дежурство.