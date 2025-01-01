92-годишен мъж пострада при пожар в дома си в плевенското село Дисевица, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 18 декември. Установено е, че огънят е тръгнал от изхвърлени въглени от печка за дърва, които са подпалили дюшек.

Възрастен мъж загина при пожар в къща в Харманли

Пламъците бързо са се разгорели и е избухнала газова бутилка. Пострадал е възрастният мъж. Той е транспортиран за лечение в плевенска болница - с изгаряния над 37%.

Унищожени са 100 кв. метра покривна конструкция, 160 кв. метра от сграда, техника и домашно имущество. За случая е сезирана прокуратурата.