В Оперативния център на Районна дирекция (РД) ПБЗН в Хасково е получено съобщение за пожар в къща на ул. "Минзухар", в град Харманли. Произшествието е ликвидирано от екип от Районна служба (РС) ПБЗН-Харманли. Загинал е мъж на 77 години, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН).

Общо 60 пожара са потушени през последното денонощие. Един човек е загинал, а трима са пострадали, съобщиха от пожарната. Информацията е актуална към 6:00 часа в петък. Екипите на ПБЗН са реагирали на 90 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 32 пожара, от които 15 са в жилищни сгради, три - в спомагателни, временни или паянтови постройки, девет - в транспортни средства и др. Без материални щети са възникнали 28 пожара, от които един - в сухи треви, горска постеля и храсти, 18 - в отпадъци, осем - в готварски уреди и комини.

Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции - една при катастрофи в транспортни средства, две при промишлени аварии, една при битови или промишлени инциденти, 18 пъти техническа помощ и при три случая - за оказване помощ на пострадали граждани.

При пожар в апартамент в ж.к. "Меден рудник" в Бургас е пострадал мъж на 72 години, а произшествието е ликвидирано от два екипа на РДПБЗН – Бургас. Екипи на РДПБЗН-Плевен с два пожарни автомобила са ликвидирали пожар след сигнал за пожар в къща в село Дисевица, община Плевен, където е пострадал мъж на 93 години.

При експлозия от газова бутилка на ул. "Добри Войвода" в град Калофер е пострадал 69-годишен мъж, произшествието е ликвидирано от екип на РСПБЗН-Карлово, след сигнал в Оперативния център при РДПБЗН-Пловдив.

Регистрирани са и пет лъжливи повиквания.