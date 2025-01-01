Общо 59% от украинците смятат, че президентът Володимир Зеленски носи лична отговорност за действията на Тимур Миндич — негов близък сътрудник и бивш бизнес партньор, който е в центъра на най-големия корупционен скандал в Украйна.

Това сочи социологическо проучване на Киевския международен институт по социология (КМИС), съобщи „Киев Индипендънт“.

Други 30% от анкетираните не споделят това мнение, а 11% не могат да преценят, показват данните от проучването.

Тимур Миндич е разследван от Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) по корупционно дело, свързано с държавния ядрен енергиен монопол „Енергоатом“. Това е най-мащабното корупционно разследване по време на президентството на Зеленски.

Миндич, който е бил съсобственик на продуцентската компания „Квартал 95“, е напуснал Украйна преди повдигането на обвиненията. През ноември Зеленски наложи санкции срещу Миндич и срещу друг замесен бизнесмен — Олександър Цукерман. И двамата бяха обявени за издирване.

Според проучването на КМИС 77% от украинците са запознати с разследването.

Корупционният скандал временно беше изместен от появата на подкрепян от Съединените щати мирен план, който в края на ноември се опита да тласне Киев към неблагоприятен за нея мир. В момента украинската страна обсъжда плана с Вашингтон, като се стреми да финализира версия, която да защитава интересите на Украйна. Скандалът отново излезе на преден план, след като Антикорупционното бюро извърши обиски в имоти, свързани с Андрей Ермак — тогавашен ръководител на президентската канцелария. Неговото освобождаване от поста на 28 ноември, след години на безпрецедентно влияние в управлението, доведе до спад на общественото и политическото напрежение. Друго скорошно проучване показва, че към средата на декември около 61% от украинците имат доверие в Зеленски — леко увеличение спрямо началото на октомври. Около 32% не се доверяват на президента.