Окръжната прокуратура в Ловеч протестира мярката "домашен арест" на началника на Пето районно управление на МВР в София Пламен Максимов.

Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи и разпространение на наркотици. От общо петима обвиняеми трима са с мярка за неотклонение „задържане под стража“, а двама – с „домашен арест“.

На 16 и 17 декември състав на Окръжен съд – Ловеч уважи три от пет искания на Окръжна прокуратура – Ловеч за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Те са спрямо петима души, двама от които длъжностни лица (полицаи).

Според държавното обвинение ръководители на групата са Росен Кръстев и Емил Мушев, а самата група е действала през периода 2023 - 2025 г. с цел извършването на различни престъпления на територията на страната.

Като съобрази становищата на страните в процеса и представените в съдебните заседания доказателства, съдът определи: За Росен Кръстев, обвинен, че е ръководил сам и съвместно с Емил Мушев организирана престъпна група с участието на още пет лица, беше взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

По отношение на Емил Мушев – обвинен, че е ръководил сам и съвместно с Росен Кръстев организирана престъпна група с участието на още пет лица, както и че в съучастие е извършил палеж на сграда в Ловешко село, съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“.

По отношение на Юлиян Бързашки, който според държавното обвинение е участвал в организираната престъпна група с още шестима души и е извършил палеж на търговски обект с прилежащи машини и стоки в село в Ловешка област, съдът прие, че са налице двете предпоставки за взимането на мярка „задържане под стража“ за обвиняемия.

По отношение на Калоян Натов – обвинен, че е участвал в организирана престъпна група с още шестима души и в разпространение на наркотици, съдът прие, че са налице доказателства за съпричастност към извършване на престъпление - държане на наркотични вещества с цел разпространение, но не и такива за престъпление за участие в организирана престъпна група затова спрямо него беше взета мярка за неотклонение „домашен арест“.

Протестът на прокуратурата ще бъде разгледан от Апелативния съд във Велико Търново на 23 декември, вторник. 

