Окръжният съд в Ловеч пусна под домашен арест началника на Пето Районно управление (РУ) на МВР в София Пламен Максимов. Той е един от седемте обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч. Делото се гледа при закрити врата, тъй като по думите на съдия Йовка Казанджиева към него е приложена папка с класифицирана информация. При закрити врата протече и заседанието срещу Росен Кръстев по-рано днес.

От определението на съда стана известно, че Максимов е привлечен в качеството му на обвиняем на 13 декември. От свидетелски показания съдът е приел, че може да се направи извод за лична съпричастност към повдигнатото му обвинение. Тази съпричастност не води до извода, че е автор на посоченото престъпление. Затова не е налице предпоставка да се вземе най-тежката мярка – „задържане под стража“, и съдът оставя без уважение искането на Окръжна прокуратура - Ловеч.

Постановената мярка за неотклонение „домашен арест“ Пламен Максимов ще изтърпява на домашния си адрес в София, жилищен комплекс „Сухата река“, с електронна гривна.

Определението на Окръжен съд – Ловеч може да бъде протестирано и обжалвано пред Апелативен съд – Велико Търново в тридневен срок. Ако това се случи, заседанието се насрочва за 23 декември в 10:30 ч.

Пред журналисти окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков, който е и наблюдаващ прокурор, заяви, че ще внесе протест.

Снощи Ловешкият окръжен съд не уважи жалбата на Пламен Максимов срещу задържането му под стража за до 72 часа и го остави в ареста.

Окръжният съд в Ловеч остави в ареста Емил Мушев – един от седемте обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч. Делото се гледа при закрити врата заради приложена към него папка с класифицирана информация.

От определението стана известно, че поради високата обществена опасност на деянието съдът постановява мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Определението може да бъде протестирано и обжалвано в тридневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново. Ако това стане, делото се насрочва за 23 декември от 13:00 ч.

Делото в Окръжен съд – Ловеч беше насрочено за 22:00 ч. на 16 декември, но започна в 1:45 ч. на 17 декември. Определението беше оповестено в 3:40 ч.

Преди това в съдебни заседания бяха разгледани мерките за неотклонение на други четирима обвиняеми: Росен Кръстев и Юлиян Бързашки бяха задържани под стража, а началникът на Пето Районно управление на МВР в София Пламен Максимов и Калоян Натов бяха пуснати под домашен арест.