Ново развитие по делото за организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч. През нощта Окръжният съд в Ловеч остави в ареста Емил Мушев – един от седемте обвиняеми за участие в престъпната група. Делото се гледаше при закрити врата заради приложена към него папка с класифицирана информация.

От определението стана известно, че поради високата обществена опасност на деянието съдът постановява мярка за неотклонение „задържане под стража“. Определението може да бъде протестирано и обжалвано в тридневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново.

Преди това в съдебни заседания бяха разгледани мерките за неотклонение на други четирима обвиняеми: Росен Кръстев и Юлиян Бързашки бяха задържани под стража, а началникът на Пето Районно управление на МВР в София Пламен Максимов и Калоян Натов бяха пуснати под домашен арест.

От определението стана известно, че от дома на Натов са иззети електронна везна и 10 плика с намиращи се в тях множество малки пликове, както и 6500 лв. Обвиняемият е с чисто съдебно минало. Според съдия Йовка Казанджиева не са налице доказателства, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление.

Искането на Окръжна прокуратура – Ловеч Калоян Натов да бъде задържан под стража не беше уважено и му беше наложена мярка за неотклонение домашен арест, която ще изтърпява в София, квартал „Сухата река“, с електронна гривна. Определението може да бъде протестирано и обжалвано в тридневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново.

От определението стана известно и за друг от обвиняемите и че съгласно гласни доказателства, обяснения и данни от специални разузнавателни средства съдът приема, че Юлиян Бързашки е автор на престъпленията, за които е обвиняем. Съществува реална опасност той да извърши друго престъпление, затова постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“. Определението може да бъде протестирано и обжалвано в тридневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново. Ако това се случи, делото се насрочва за 23 декември от 11:00 ч. Пред журналисти адвокатът на Юлиян Бързашки – Милтана Пеева, каза, че ще обжалва.

По-рано през деня Окръжният съд в Ловеч остави в ареста Росен Кръстев - друг от обвиняемите за участие в организираната престъпна група. В съдебната зала обвиняемият се яви с двама защитници – Юлиян Станков от Софийската адвокатска колегия и Георги Петров. Тук беше и съпругата на Кръстев – Радостина. От оповестеното от съдия Йовка Казанджиева решение стана ясно, че Кръстев е привлечен като обвиняем на 13 декември за това, че е ръководел сам и съвместно с друго лице организирана престъпна група. По думите на съдията е взето под внимание здравословното му състояние. Казанджиева каза още, че към затвора в Ловеч има болница.

Според съда е налице реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, затова наложената му мярка за неотклонение е задържане под стража. Тя може да бъде протестирана и обжалвана в тридневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново.

По-рано Окръжният съд в Ловеч пусна под домашен арест началника на Пето Районно управление (РУ) на МВР в София Пламен Максимов. От определението на съда стана известно, че Максимов е привлечен в качеството му на обвиняем на 13 декември. От свидетелски показания съдът е приел, че може да се направи извод за лична съпричастност към повдигнатото му обвинение. Тази съпричастност не води до извода, че е автор на посоченото престъпление. Затова не е налице предпоставка да се вземе най-тежката мярка – „задържане под стража“, и съдът оставя без уважение искането на Окръжна прокуратура - Ловеч.

Постановената мярка за неотклонение „домашен арест“ Пламен Максимов ще изтърпява на домашния си адрес в София, жилищен комплекс „Сухата река“, с електронна гривна.