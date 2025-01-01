Окръжният съд в Ловеч остави в ареста Росен Кръстев – един от седемте обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в Ловеч и София.

Обрат по делото за организираната престъпна група, действала в София и Ловеч

БТА

В съдебната зала обвиняемият се яви с двама защитници – Юлиян Станков от Софийската адвокатска колегия и Георги Петров. Тук беше и съпругата на Кръстев – Радостина. Делото се гледа при закрити врата според разпоредбите на чл. 263, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс.

Пред журналисти окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков, който е и наблюдаващ прокурор, обясни, че е станала техническа грешка, която ще бъде коригирана, и се очаква заседанията по мерките за неотклонение на други четирима от групата да бъдат открити.

От оповестеното от съдия Йовка Казанджиева решение стана ясно, че Росен Кръстев е привлечен като обвиняем на 13 декември за това, че е ръководел сам и съвместно с друго лице организирана престъпна група. По думите на съдията е взето под внимание здравословното му състояние. Казанджиева каза още, че към затвора в Ловеч има болница.

Според съда е налице реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, затова наложената му мярка за неотклонение е задържане под стража. Тя може да бъде протестирана и обжалвана в тридневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново. Ако това стане, делото се насрочва за 23 декември от 10:00 ч.

БТА

След акция в София и Ловеч: Обвиняеми са 7 души за наркотици и корупция, сред тях и служители на полицията

Окръжна прокуратура – Ловеч внесе искане за задържане под стража по отношение на обвиняемия още във вчерашния ден. Делото срещу Росен Кръстев започна снощи, но беше отложено за тази сутрин с мотива, че всеки има право на защита, а в това заседание не се е явил негов адвокат.

Прокурор Вълков каза още пред журналисти, че част от задържаните имат обвинения освен за участие в организирана престъпна група и още обвинения, тъй като са извършители и на други престъпления. Предстои повдигане на обвинение на още едно лице, което към момента се укрива. „Ако бъде установено възможно най-бързо, ще бъде привлечено и задържано с мое постановление“, обясни Вълков. Според него лицето вече би трябвало да е обявено за общодържавно издирване.