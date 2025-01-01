Текат оперативни действия и претърсвания

Задържаха началника на Пето районно управление в София Пламен Максимов и още трима служители, научи NOVA от свои източници.

5 районно управление
Георги Димитров

При акцията, насочена срещу наркомафията, са арестувани още 12 души. За тях се предполага, че са част от мрежа за разпространение на дрога, ръководена от мъж с прякор Стъкларя. Самият той също е сред задържаните.

Текат оперативни действия и претърсвания. В операцията участват ГДБОП и Дирекция "Вътрешна сигурност" на МВР.

Пламен Максимов оглавява районното управление от 2022 г. Преди това е ръководил секторите "Улична престъпност" и "Автокражби" в СДВР.

5 районно управление
Георги Димитров

 

nova.bg, СДВР, БТА
Последвайте ни

София