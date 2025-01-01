Цените на януарските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 27,830 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 12:50 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 27,980 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 27,652 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 19 декември, е 62,55 лева за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 61,13 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 62,55 лева за мегаватчас.