121 ролки с коркофан – филтърна хартия за цигари, носещи логото на защитена търговска марка цигари, задържаха митнически служители при проверка в района на Видин.

Митническите служители спират за проверка пътуващ в посока изход от страната товарен автомобил, превозващ според транспортните документи стречфолио за Словакия. След като се усъмняват във вида на товара митническите инспектори ескортират превозното средство до Митническо бюро Видин, където се пристъпва към щателна митническа проверка.

В рамките на контролните действия е установено, че вместо описаната в товарителницата стока, камионът превозва 121 ролки с коркофан, носещи логото на защитена търговска марка цигари. За коркофана са възникнали основателни съмнения, че се превозва в нарушение на правата по интелектуална собственост, поради което стоката е задържана. Работата по случая продължава с уведомяване на правопритежателя на търговската марка.

Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.