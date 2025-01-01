Mария Цънцарова и Златимир Йочев може би слизат от екрана от началото на годината. Това е станало ясно днес в нюзрума на BTV, съобщи „24 часа".

От bTV засега не потвърждават новината.

BTV планирала изцяло да промени публицистичните формати от началото на 2026 година. Причината за смяната не е ясна.

Преди дни след първия протест Цънцарова се появи в ефир с чаша, на която пише „Време е за истинска промяна". По-късно тя си публикува снимката във Фейсбук.

Водещата анонсира интервю с доц. Ангел Кунчев с думите, че докато в страната текат протести и контрапротести, в bTV са избрали да говорят за вируси.

Според друга версия BTV иска пълна промяна на публицистичните си предавания.

Сред вариантите, които се обсъждат, е Цънцарова да поеме отново „Защо г-н Министър", който ще бъде разширен като формат и който на практика беше създаден от нея. Новият формат няма да се ограничава само до министри, а ще е тип hard talk с всякакви властимащи.

Не е ясно дали Златимир Йочев ще поеме временно сутрешния блок до представянето на новата концепция и водещи или ще поеме по нов път в телевизията. Една от опциите била да стане шеф на сутрешния блок.