Всички линии на градския транспорт в Пловдив ще бъдат безплатни за пътниците на 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г., съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници.

„С тази мярка целим да улесним придвижването на пловдивчани и гостите на града в празничните дни и да осигурим по-добра организация на транспортното обслужване“, заяви кметът Костадин Димитров.

По думите му тази година община Пловдив предлага на пловдивчани една пъстра програма за Коледа и Нова Година. Коледните забавления и събитията на територията на центъра ще продължат на Нова година до 2-3 часа.

Тази Коледа общината се постара градът да има една много добра и по-богата коледна украса, която от вчера е допълнена в Градската градина със светещи звезди и орнаменти по Национален фонд "Култура".

В нощта срещу Нова година, на 31 декември, автобусните градски линии с номера 1, 4, 26 и 66 ще бъдат с удължено работно време и ще обслужват пътници до 1:00 ч.

През празничните дни, в периода от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. включително, всички линии на градския транспорт ще се движат по празнично разписание. В навечерието на Коледа, на 24 декември, автобусите ще се движат до 21:00 ч.