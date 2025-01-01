Вместо за 26 минути, вече ще пътуваме само 5 минути от железопътния надлез в „Надежда“ до Северна скоростна тангента по новоизградения бул. „Рожен“. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook.

Продължението на булеварда с над 2 километра е ключово за по-добрата свързаност на северните райони и за директния достъп до републиканската пътна мрежа. Новият участък е напълно готов и премина 72-часови изпитания на трамвайното трасе, допълва Терзиев.

Той посочва, че реконструкцията включва цялостно обновяване на инженерната инфраструктура – нови водопроводи и разделна канализация за битови и дъждовни води.

Бул. „Рожен“ вече разполага с по две активни ленти във всяка посока, локални платна, енергоефективно осветление, 204 нови дръвчета и озеленяване, както и интегрирано трамвайно трасе с дължина 1782 метра.

Въведен е и специален режим на светофарите, с който при авариен сигнал временно ще може да бъде спирано движението и осигуряван свободен коридор за пожарните екипи.

Инвестицията в разширението е 49,7 млн. лв., осигурени от Европейската инвестиционна банка и със съфинансиране от Столичната община.

През 2026 г. ще продължи работа по бул. „Ал. Стамболийски“, включително пътните платна и релсовия път. С реконструкцията и изграждането на бул. „Мария Луиза“, бул. „Копенхаген“ и бул. „Скобелев“, които планираме през новата година, ще продължим инвестиции в обновяване на релсовата инфраструктура и модернизирането на града, пише още Васил Терзиев.