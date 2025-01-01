Бул. "Рожен“ е една от основните северни входно-изходни артерии на София. Модернизацията на булеварда ще допринесе за развитие на северните райони на града. С директния достъп до Северната скоростна тангента новоизграденият булевард става част от Националния транспортен коридор, през който преминава трафикът между автомагистралите "Хемус“ и "Струма“.

Очаква се през следващата седмица всички платна за движение да са отворени, съобщи пред Радио София кметът на район "Надежда“ Димитър Димов.

"Миналата седмица се полагаше последният слой асфалт по новото трасе и трябваше да се слага маркировка, но както виждате последния месец през два-три дни вали дъжд. Този проект не приключва тук. В момента се прави Подробен устройствен план от Северната скоростна тангента до входа на гр. Нови Искър, но в това положение, което е в момента в Архитектура и градоустройство, лично аз, не мога да дам адекватен отговор за какъв срок този ПУП може да бъде обявен и да разчитаме да няма обжалвания, за да можем да продължим това трасе до Нови Искър“, обясни Димов.

Той добави, че инвеститорският интерес е сериозен в тази част на София, което налага трасето до Нови Искър да бъде продължено.

Предвижда се и цялостно преасфалтиране на надлез Надежда. Последно трасето е асфалтирано през 1986 г., каза кметът на района.

"Има обявена обществена поръчка, има петима кандидати. Надявам се да изберат изпълнител и следващата година да бъде включен в бюджета и да се ремонтира от надлез Надежда до Стоков базар "Илиянци“.

Наскоро в района бяха засадени над 50 дървета. Възложеното от Столичната община озеленяване на разделителната ивица на булевард "Хан Кубрат“, в отсечката между булевард "Ломско шосе“ и улица "Бели Дунав“, има за цел намаляване на фините прахови частици в града. Инициативата е част от амбициозен проект на СО за озеленяване на стойност близо 5,7 милиона лева.

По отношение на сметосъбирането в района, Димитър Димов посочи, че договора с фирмата изтича на 7 януари.

"Ще започнем разяснителна кампания тези дни, за да можем да се организираме по най-добрия начин да посрещнем и това предизвикателство“, каза кметът на район "Надежда".