Стоян Саладинов е шампион по бойно самбо и треньор на баретите от СОБТ. Той е сред хората, обучавали Бойко Борисов и ген. Емил Тонев на бойни спортове. Участвал е в ареста на един от най-опасните сръбски мафиоти – Сретен Йосич, у нас. Руският президент Владимир Путин пък го избрал лично да го охранява по време на визитата му у нас.

Богат на истории, легендата Саладинов разказва неразказваните досега в „Телеграфно подкастът“.

„Има неща, за които времето няма значение, като вълнение и изживяване – няма давност в това“, казва легендата за ареста на Йосич.

„По време на едно занятие ни вдигат под тревога. Отиваме на малък инструктаж, защото при нас всичко става много бързо. И започнаха да ни разказват колко е страшен Сретен Йосич, какъв убиец е. Така тренировката се оказа истинска. Вдигаме се и отиваме. Какво да ме е страх? Какъв Сретан бе? Колкото ми казват, че е по-страшен, толкова по не ме е страх. Викам, елате да я видим тая мишка“, спомня си безстрашният Саладинов.

„Аз съм световен шампион и съм командост. Какъв страх? Не знам какво е това.

Оказа ли съпротива? Не, как ще окаже съпротива? Окаже ли съпротива, е мъртъв. Няма такъв жив останал. Това са особено опасни престъпници, изнасилвачи, убийци. Няма да се мре, не ме интересува никой. Боклуците на обществото ние ги чистим“, категоричен е шампионът по бойно самбо.

Докато им обясняват колко е страшен Йосич, баретите вече нямали търпение да тръгнат, за да се уверят сами колко е страшен. „Не можа да мръдне. Сега ще ти разкажа нещо. Спираме. Отпред имаше куче. Кучетата, изобщо животните, усещат кога идва смъртта. Кучето – огромно, вълча порода, усети и не излезе. То е обучено да пази. Не излезе от къщичката си по време на задържането“, разказва още легендата.

Пуснаха предсрочно сръбския наркобос Сретен Йосич

Попитан дали според него опасността за Бойко Борисов, който по време на ареста е главен секретар на МВР, а през годините службите получавали оперативни сигнали, че Йосич готви покушение срещу него, Саладинов отговори, че „никога не трябва да се подценява това нещо, не е безопасно.“

За Борисов казва, че е много добър каратист. „Аз съм го тренирал и сега много се обичаме. Това е единственият човек, който ми вика „братиньо“. Той си го е решил, защото много ме обича“, разкрива Саладинов.

Путин лично избрал Саладинов да го охранява по време на посещението му в България: „Познавам личния му треньор, с който сме тренирали.“

„Ген. Емил Тонев, сега шеф на НСО, също е негов възпитаник. Той беше по кикбокс "шампион европейски. Главният инструктор на НСО също. И Златко Баретата съм тренирал. При мен е постъпил. Много голям пич. Аз не съм съдия. Братя Галеви също. Братята Васил и Георги Илиеви“, изброи за идвалите при него.

На финала Стоян Саладинов отправи съвет към младите хора: „Искам да им кажа кумирите им да са добрите хора, истинските хора, с моралните ценности, които помагат, които даряват, които са успели в живота, които имат стабилни семейства и деца, а не мутри като Сретен Йосич, престъпник, убивал, отвличал за пари“.