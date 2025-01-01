Сдружението на испаноговорящите журналисти връчи специално отличие на журналистката от „Телеграф“ и водеща на „Телеграфно подкастът“ Михайлина Димитрова.

Грамотата се дава за първия чуждоезичен епизод на „Телеграфно подкастът“. Той бе излъчен от Мадрид с биографа на цар Симеон, известния испански журналист Рамон Перес Маура.

Другият отличен текст е интервюто в „Телеграф“ с треньора на Левски Хулио Веласкес. Материалите получиха специална номинация, тъй като в многогодишния традиционен конкурс на испаноезичните журналисти „Светове и цветове“ засега няма категории за подкаст и спортни теми.

Припомняме, че в интервюто Рамон Перес Маура споделя, че не приема определението, че е приятел на Симеон Сакскобургготски приятел. "Той е цар и сам избира кой му е приятел. Идеята се появи, когато ръководех международната секция на АВС. По това време вече имах дълго приятелство с княз Кубрат – завършили сме един университет. Запознах се със Симеон през 1989 г., когато ситуацията в България започваше да се променя. Следях го до момента, в който спечели парламентарните избори. Историята му ме впечатли и исках да я разкажа. Имах много документи, събрани от 1989 до 2001 г., и написах книгата за месец и половина. Тя излезе през 2001 г.", споделя Маура.

Рамон Перес Маура: Историята на Симеон Сакскобургготски остава уникална в световната политика (ВИДЕО)

По думите му Симеон е сред най-големите политически личности и мислители, които е срещал. "Това, което направи, не се е случвало никога: когато му казаха, че няма да бъде нито цар, нито президент, той реши да се върне като министър-председател. Организира движението си за броени месеци и спечели. Това не се постига от хора, които градят, а не рушат. Той искаше да отгърне следващия етап за България, започнат от президента Стоянов и личности от онова време", разказва още той.