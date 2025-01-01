Кметът на Пловдив Костадин Димитров официално откри ремонтирания участък от Голямоконарско шосе, който е с дължина 900 м. и стига до землищната граница на община Пловдив с община "Марица". Това е вторият етап от проекта на стойност малко над 16 милиона лева. Проектът бе изпълнен за шест месеца и половина.

"Всички очакваме повече - този път да стига до магистралата. В тази връзка, община Пловдив е дарила проекта на община Марица - за да може тя да има готов проект, за да направят количествено-стойностни сметки и да кандидатстват пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на останалия участък от Голяноконарско шосе, който е с дължина около 5 км", посочи Костадин Димитров.

Пред медиите бизнесменът Максим Митков, който има предприятие в непосредствена близост, разказа, че в предходните 6 месеца е видял невероятна организация, качествена работа и изпълнение. И даде сравнение с първия етап от проекта за Голямоконарско шосе, трасе със същата дължина, но ремонтът му е продължил две години и половина. „Това е едно голямо бижу, от което Пловдив отдавна имаше нужда“, посочи Митков.

Кметът отново припомни, че през тази година в града са ремонтирани 4 входно-изходни артерии- Кукленско шосе, без кръстовището с ул. „Индустриална“, понеже там минава южният обходен колектор, Рогошко шосе, пуснато за движение до моста, като вече се работи по него и в урбанизиараната част на града, Брезовско шосе също е пуснато за движение. По отношение на Брезовско шосе Димитров изрази надежда Археологическият музей да покаже какво са открили специалистите на мястото. В понеделник предстои да бъде открита и ремонтираната ул.“Славянска“ в район „Източен“. За Околовръстното шосе, което по думите му е много чакано от всички, вече се работи по трасето от Асеновградско до Ягодовско шосе, като машини могат да с видят и от двете страни.