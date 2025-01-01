Кураторът Яра Бубнова подрежда експозицията „Време за пари / Time For Money“, с която петнайсет артисти отбелязват края на eпохата на лева и началото на епохата на еврото. Изложбата ще бъде открита тази вечер в 18:00 часа в Института за съвременно изкуство в София (ИСИ - София) и може да бъде разгледана до 17 януари 2026, съобщава кураторката.

„Във всяко „сбогом“ има носталгия, а всяко „добре дошло“ носи лека тревога. Художниците в тази експозиция превръщат тези емоции в паметни знаци и арт меморабилия за валутния преход. Дългоочакваният и неизбежен край на прехода вече се отброява. Събитието се случва, за да се помни. Да си вземем по един артспомен“, казват от екипа.

Със свои творби в проекта се включват Аксиния Пейчева, Александър Вълчев, Димитър Солаков, Кирил Буховски, Кирил Прашков, Красимир Терзиев, Лъчезар Бояджиев, Мария Налбантова, Невелин Иванов, Недко Солаков, Никола Андреев, Правдолюб Иванов, Радостин Седевчев, Филип Бояджиев.