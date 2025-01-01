/ БТА / АП / Australian Prime Minister Office

Героят от плажа Бонди Ахмед ал Ахмед получи 2,5 млн. австралийски долара (над 1,4 млн. евро) под формата на дарения, докато се лекува от раните си.

На 14 декември Ахмед повали един от стрелците по време на атентат срещу евреи в Сидни, като дори успя да го обезоръжи. Сириецът е бил прострелян многократно и е възможно да загуби ръката си, предаде "Би Би Си".

 

 

Най-малко 15 души загинаха при атаката на плажа.

Министър-председателят на Австралия Антъни Албанезе посети Ахмед в болницата по-рано тази седмица. Той определи сириеца, баща на две деца, като пример за „най-доброто от нашата страна“.

