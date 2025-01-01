Героят от плажа Бонди Ахмед ал Ахмед получи 2,5 млн. австралийски долара (над 1,4 млн. евро) под формата на дарения, докато се лекува от раните си.

На 14 декември Ахмед повали един от стрелците по време на атентат срещу евреи в Сидни, като дори успя да го обезоръжи. Сириецът е бил прострелян многократно и е възможно да загуби ръката си, предаде "Би Би Си".

This is the moment that hero Ahmed Al Ahmed was told that people around the world raised 2.5M Australian dollars for him.



His message to the people who donated is heartwarming. pic.twitter.com/XxfrjbzgrN — Mukhtar (@I_amMukhtar) December 18, 2025

Най-малко 15 души загинаха при атаката на плажа.

Министър-председателят на Австралия Антъни Албанезе посети Ахмед в болницата по-рано тази седмица. Той определи сириеца, баща на две деца, като пример за „най-доброто от нашата страна“.