Министерството на отбраната е сключило рамково споразумение за доставка на над 4000 пистолета за Сухопътните войски, каза министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов в отговор на въпрос във времето за парламентарен контрол.

В портфолиото на проектите на Министерството на отбраната не фигурира проект за придобиване на 9х19 мм многозаряден пистолет, свързан с превъоръжаването на Българската армия, уточни Запрянов.

По заявка на командването на Сухопътните войски Министерството на отбраната през 2024 г. е провело процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет придобиване на стрелково оръжие, чрез сключване на рамкови споразумения по шест самостоятелно обособени позиции. Едната от тях е за придобиване на 9х19 мм многозаряден пистолет комплект, като е определен на първо място участник, избран по критерии за най-ниска предложена цена, обясни министърът.

Фирмата ще достави 9х19 мм многозаряден пистолет, произведен в Хърватия, марка Springfield Armory Echelon 4.5, посочи той като уточни, че изделието съответства на приетата техническа спецификация, която е разработена по заявка на командването на Сухопътните войски.

Запрянов посочи още, че решението за определяне на изпълнител не е обжалвано и на 29 септември 2025 г. е сключено рамково споразумение за доставка на 4327 броя 9х19 мм многозаряден пистолет комплект, със срок на действие на споразумението от 48 месеца, на стойност 3 240 923 лв. без ДДС.

В Министерство на отбраната също така е взето решение да се сформира специална работна група, която да прави анализ на състоянието, натовареността и възможностите за развитие, и реалната необходимост от функциониране на военните клубове, каза още министърът.

Едва след приключването му, ще бъде изготвена окончателна оценка по въпроса за управлението и нуждата от военните клубове.

Предварителен анализ показва, че военните клубове продължават да изпълняват своите функции като центрове за военно-патриотично възпитание на младото поколение. Отчетено е, че в условията на динамично променящата се среда за сигурност и съвременните предизвикателства пред националната отбрана популяризирането на военната професия и възпитанието в дух на патриотизъм и гражданска отговорност на младото поколение, те придобиват даже още по-голямо значение, добави министърът.

Той добави, че позицията на Министерство на отбраната е да не се предприемат действия за прехвърляне на управлението на военните клубове преди да бъдат извършени анализ и цялостна задълбочена оценка на тяхната дейност и значимост.