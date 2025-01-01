Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС - Ново начало Делян Пеевски посрещна посетителска група млади хора в “Музея на сглобката” в Народното събрание в кабинет 222, където се помещава кабинетът му, който той превърна в "музей" с фотографии и разпечатки от времето на „сглобката“.

Пеевски лично им показа експозицията и им обясни основните принципи, които трябва да бъдат водещи за политиците - защитата на сигурността и стабилността на държавата, заради хората.

Пеевски покани журналисти в кабинета си, показа им „Музей на сглобката“

Когато представи “Музея на сглобката” пред медиите, той показа бюрото си на което има поставени законопроектите, под които стоят съвместните им подписи, променената Конституция на България, „която заедно приехме – може би и от нея се отричат“, отбеляза тогава той.

„Защитавахме Украйна отново заедно“, посочи Пеевски, показвайки снимка с президента Володимир Зеленски, „и от това сигурно се отричат“. Лидерът на ДПС-НН показа и разпечатани есемеси, които имали помежду си.