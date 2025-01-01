Значително „почерпен“ 63-годишен шофьор попадна в ареста, след като се седна зад волана с 3 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

Мъжът, жител на село Аспарухово, попаднал в полицейския арест за 24 часа след сигнал за криволичеща кола в Районното управление в Провадия.

Служителите на реда установили и проверили шофьора.

Техническото средство, с което била направена инспекцията за наличие на алкохол, отчела почти 3 промила.

Срещу 63-годишния водач е образувано досъдебно производство.