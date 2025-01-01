Силните гръмотевични бури продължават в Обединените арабски емирства. Проливните дъждове наводниха улици в Дубай и Абу Даби, предаде GulfNews.
Властите призовават жителите да останат по домовете си, да избягват райони, податливи на наводнения, и да ограничат пътуванията си.
This is not Mumbai, Delhi, Guwahati…— Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) December 19, 2025
Dubai today early morning. Vehicles navigate floodwater in Dubai’s Al Barsha 1 following heavy rain. pic.twitter.com/BQYflPRKPu
Emirates и flydubai отмениха или пренасрочиха редица полети заради тежките метеорологични условия. Властите призоваха частните компании в засегнатите райони да преминат към дистанционна работа на 19 декември, докато Абу Даби преустанови провеждането на обществени събития.
Vehicles navigate floodwater in Dubai’s Al Barsha 1 following heavy rain.— Gulf News (@gulf_news) December 19, 2025
Video by: James Martinez/Gulf News
Follow our live weather blog here: https://t.co/yWPYYQGlE5 pic.twitter.com/H15OIjGvii
27-годишен индийски гражданин, Салман Фариз, е загинал в емирство Рас ал Хайма, след като стена се е срутила поради лошите метеорологични условия.
Heavy rain hits Dubai’s Karama: Roads waterlogged, cars stranded— Gulf News (@gulf_news) December 19, 2025
Live updates: https://t.co/yWPYYQGlE5 pic.twitter.com/UEpZPMBF8f
Националният център по метеорология (NCM) предупреждава за продължаващи валежи, гръмотевични бури, градушка, силни ветрове, прашни условия и бурно море в цялата страна.