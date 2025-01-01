/ iStock

Силните гръмотевични бури продължават в Обединените арабски емирства. Проливните дъждове наводниха улици в Дубай и Абу Даби, предаде GulfNews.

Властите призовават жителите да останат по домовете си, да избягват райони, податливи на наводнения, и да ограничат пътуванията си.

 

 

Emirates и flydubai отмениха или пренасрочиха редица полети заради тежките метеорологични условия. Властите призоваха частните компании в засегнатите райони да преминат към дистанционна работа на 19 декември, докато Абу Даби преустанови провеждането на обществени събития.

 

 

27-годишен индийски гражданин, Салман Фариз, е загинал в емирство Рас ал Хайма, след като стена се е срутила поради лошите метеорологични условия.

 

 

Националният център по метеорология (NCM) предупреждава за продължаващи валежи, гръмотевични бури, градушка, силни ветрове, прашни условия и бурно море в цялата страна.

