Възрастна жена е в тежко състояение след удар от кола в Самоков, съобщиха от полицията.

Тежкият инцидент е станал на паркинг в района на туристическата градина.

Зрелищна катастрофа между кола и камион край Разград, мъж е с опасност за живота (СНИМКИ)

На зад ход той е блъснал 91-годишна жена и 86-годишна жена.

И двете жени са настанени в болница, като 86-годишната е в реанимацията на столична болница - с тежки травми и с опасност за живота.

Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни. Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.