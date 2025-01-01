Мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа с камион на пътя между Търговище и Разград.

Сигнал за инцидента е подаден тази сутрин, около 05:15 ч.

В района на лознишкото село Манастирско лек автомобил, управляван от 62-годишен мъж от Турция, е излязъл вдясно от пътното платно, ударил се е в мантинела, след което е навлязъл в насрещното движение и се е блъснал странично в товарен автомобил, превозващ пясък.

МВР, пресцентър

При катастрофата шофьорът на колата, който е пътувал в посока Разград, е пострадал тежко. Той е транспортиран в МБАЛ – Разград с множество фрактури на двата крака, тазобедрената кост, ребра и лумбални прешлени, има опасност за живота.

Пробите за употреба на алкохол на двамата водачи са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.