49-годише мъж е задържан за излъчване в ефир на съобщение, имитиращо системата за ранно предупреждение. Случаят е от Варна и по него е образувано досъдебно производство в Районната прокуратура, става ясно от съобщение на Комисията за регулиране на съобщенията, която оказва съдействие на разследването.

Преди дни стана ясно, че в продължение на около три месеца той е излъчвал в радиоефира съобщения за опасност от радиоактивно замърсяване. Сигналите имитирали глас и формулировки, наподобяващи националната система за ранно предупреждение. Излъчванията се осъществявали на честота 430,7 MHz, използвана от варненски радиолюбители. В ефи били пускани и съобщения с религиозно съдържание, както и персонални заплахи, инфомрира БНТ. Били излъчвани и тежки обиди и заплахи за физическа саморазправа срещу конкретен радиолюбител и неговото семейство.

49-годишният варненец няма предишни криминални прояви и не е бил известен на полицията.

От Комисията за регулиране на съобщенията уточниха, че радиолюбителската дейност в България е строго регламентирана и може да се осъществява само при спазване на ясни правила. Радиолюбителството представлява техническо хоби без материален интерес и се извършва за лични цели. То обхваща предаване и приемане на информация чрез радиосъобщителни средства с цел обучение и самообучение, технически проучвания и осъществяване на любителски радиовръзки.

Условията за използване на радиочестотния спектър, техническите параметри на работа на радиосъоръженията и изискванията към лицата, които ги използват, са уредени в Правилата за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба.

Съгласно тези правила радиосъоръженията могат да се използват единствено в рамките на класа на разрешителното за радиолюбителска правоспособност. Това включва строго определени мощности, радиочестотни ленти и класове на излъчване, посочени в приложение към правилата. Радиолюбителска дейност могат да извършват само лица, които са издържали успешно изпит и притежават валидно разрешително за радиолюбителска правоспособност или хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC).

От КРС подчертават, че радиолюбителите имат и конкретни задължения. Сред тях е изричната забрана за предаване на заблуждаващи сигнали за бедствие, за извънредни обстоятелства или други съобщения със сходно съдържание, които могат да създадат паника или да заблудят обществото и институциите.

При нарушение на тези изисквания Законът за електронните съобщения предвижда административнонаказателна отговорност. Санкцията за нарушаване на правилата е глоба в размер от 500 до 5000 лева. Освен това в нормативната уредба е предвидена и процедура за отнемане на разрешителното за радиолюбителска правоспособност при констатирано нарушение, което на практика лишава лицето от право да упражнява такава дейност.