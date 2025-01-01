Ненко Станев Ганчев, 56-годишен българин, е починал на 15 декември, докато е бил в ареста на Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) в Болдуин, щата Мичиган. Предполага се, че става въпрос за естествена смърт, като официалната причина за кончината все още е в процес на разследване.

Според първоначалните доклади Ганчев е бил открит в 21:54 ч. местно време в безсъзнание на пода в килията си по време на рутинна проверка. Медицинският персонал на обекта е реагирал незабавно, започнал е сърдечно-белодробна реанимация и е уведомил местните служби за спешна медицинска помощ. Парамедиците са пристигнали в центъра и са продължили с реанимацията, след което лекар е констатирал смъртта му, пишат от ICE на уебсайта си.

Ганчев е роден на 31 октомври 1969 г. На 8 октомври 1995 г. е арестуван за кражба в Чикаго, след като на 16 юни 1995 г. е бил допуснат в САЩ като участник в студентска бригада. През годините е задържан за нападение и побой, както и за управление на превозно средство под въздействието на алкохол.

На 17 май 2005 г. на българина е предоставен статут на законно постоянно пребиваващ. Заради богатото му криминално досие обаче през 2009 г. статутът му е отнет.

Службата за операции по принудително извеждане (ERO) е направила необходимите уведомления до Генералното консулство на България. Генералният консул е уведомил най-близките роднини на Ганчев за кончината му, пишат от ICE.

Смъртта на българина повдига нови въпроси относно условията в North Lake Processing Center (NLPC) - един от най-големите центрове за задържане в САЩ, пише MetroTimes.

Конгресмена Рашида Тлаиб (демократ от Детройт) е посетила съоръжението на 5 декември, след като е получила оплаквания от семейства и правозащитници относно условията в центъра. Тя сподели, че е чула слухове за огнище на туберкулоза и възможни смъртни случаи, но не е получила потвърждение от ICE.

„Имаше много страх сред членовете на семействата. ICE трябва да може да реагира бързо и да разсее страха, че някой е починал под тяхна отговорност“, заяви Тлаиб пред MetroTimes.

Кевин Хюз, здравен инспектор на Окръжения здравен департамент, който обслужва окръг Лейк, поясни, че някои от задържаните са били изследвани за туберкулоза и изолирани, докато са чакали резултатите, но посочва, че няма данни за огнище на заболяването.

Правозащитници се опасяват, че броят на смъртните случаи нараства, тъй като администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп запълва центровете за задържане с нелегални имигранти с безпрецедентни темпове.