От 1 септември специалистите от здравните кабинети в детските градини и училищата у нас да имат електронен достъп до медицинската информация за децата, така че да не се налага на родителите да я представят на хартия. Това улеснение е заложено в изцяло нова наредба за тези кабинети, която все още е на обществено обсъждане, но след 25 август може да бъде обнародвана в Държавен вестник, съобщава БНР .

От Здравното министерство обясниха за „Хоризонт“, че за да има данни за децата в здравната информационна система, родителите им имат ангажимент до 15 септември да са ги завели на профилактичен преглед при личния лекар.

Отпада „контактната“ бележка и още важни промени за детските градини

Към момента лекарите издават здравно-профилактична карта за всяко дете, което тръгва на детска градина или започва нова учебна година в училище.

Борислава е майка на второкласник и вече е запазила час при педиатъра за началото на септември, за да е сигурна, че ще подготви нужните за училище документи навреме. Тя обяснява, че здравно-профилактичната карта се издава задължително заедно с преглед. Документът се издава на момента и не изиска много време, като самият преглед, обясни майката:

„Това, че си си запазил час, не гарантира, че ще влезеш точно тогава. Винаги гледам да си взема почивен ден или отпуск, за да отида и да посетим педиатъра. И винаги детето е с мен“.

Елза е майка на две деца. Те минават през кабинета на личния лекар през лятото, за да си спестят струпването на много хора през септември. Майката разказва, че за услугата заплаща потребителската такса от 2.90 лв., въпреки че по закон децата са освободени от нея.

„Никога не съм знаела за какво са им необходими тези карти. Мисля си, че така медицинските сестри ще следят за поставянето на ваксини“, коментира тя.

Според нея няма да има кой знае какво облекчение, когато тази информация започне да се изпраща по електронен път от личния лекар до училището или детската градина. Така или иначе физически трябва да заведеш детето при лекаря за преглед, обясни тя.

Според друга майка дигиталният достъп до тези данни ще облекчи много родители, но в началото ще има и извадени хартиени документи.

Това е много голям напредък на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, отбеляза в интервю за „Преди всички“ д-р Станислава Крайселска, общопрактикуващ лекар.

„Това е близо 7-годишна борба - да излезем от хартията и да отидем към дигитализацията. 7 години трябваше на МЗ да се реши и да види, че не е толкова страшно. Не мисля, че ще има проблеми. За мен лекарите са подготвени. Проблемът е училищата дали са подготвени“, коментира тя и обясни, че данните в здравно-профилактичните карти ще се въвеждат както и досега.

Профилактичният преглед на едно дете се прави през цялата година, а не на 15 септември, категорична бе д-р Крайселска.

iStock

„Профилактиката се прави в рамките на календарната година. /.../ За самите родители е удобно да се направи не в септември, а например в летните месеци, когато няма опашки. Може още на 2 януари да дойде детето и да му извърша профилактичния преглед, защото той се прави за календарната година. Молим някои медицински сестри в училищата и детските градини да си погледнат наредбите, да не всяват излишна паника и нагнетяване. Няма закон, който да изисква точно през септември да е издадена тази профилактична карта“.

Тази информация служи за това да се види дали на детето са поставени нужните имунизации, дали има алергии, хронични заболявания и т.н. - в тази карта се съдържа синтезирана информация за детето, обясни докторът и бе категорична, че за нея не се дължи такса.

И друго улеснение за лекарите влиза в сила от 1 септември - отпада задължението им да водят журнал за профилактичните имунизации, както и вписването на данни в имунизационните паспорти и личните амбулаторни карти.

„За пациентите няма съществена промяна, колкото за нас лекарите. Пациентът идва, извършва му се профилактичният преглед, имунизацията. Пациентът не е свидетел на нашата бумащина, него не го засяга толкова“, уточни д-р Крайселска.

Според нея това е голям напредък. Но по думите ѝ има вероятност назад в годините да има пропусната информация.