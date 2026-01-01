Мъжете са изложени на повишен риск от сърдечно-съдови заболявания години по-рано от жените. Рискът започва да нараства още около 35-годишна възраст, показва ново дългосрочно изследване.

Проучването, публикувано в Journal of the American Heart Association, проследява над 5 000 души от ранна зряла възраст и установява, че мъжете достигат клинично значими нива на сърдечно-съдови заболявания средно със 7 години по-рано от жените. Специалистите подчертават, че както мъжете, така и жените трябва да следят здравето на сърцето си още в ранните етапи на зрелостта и да провеждат редовни профилактични прегледи.

Изследването потвърждава широко цитираната „10-годишна разлика“ в появата на сърдечно-съдови заболявания между половете, която се обяснява основно с по-ранното развитие на коронарна болест на сърцето при мъжете. Това заболяване се характеризира със стесняване или запушване на коронарните артерии вследствие на натрупване на плаки. При други форми на сърдечно-съдови заболявания, като инсулт и сърдечна недостатъчност, разликите между мъжете и жените са значително по-слабо изразени.

Анализът показва, че до началото на 30-те години краткосрочният риск от сърдечно-съдови заболявания е сходен и при двата пола. Около 35-годишна възраст обаче рискът при мъжете започва да се увеличава по-бързо. Към 50-годишна възраст 10-годишният риск от сърдечно-съдово заболяване достига приблизително 6% при мъжете, в сравнение с около 3% при жените. Данните сочат, че около тази възраст 5% от мъжете вече са развили сърдечно-съдово заболяване, докато при жените същото ниво се наблюдава едва около 57-годишна възраст.

Изследователите не установяват, че тази разлика може да бъде обяснена единствено с традиционни рискови фактори като кръвно налягане, холестерол или тютюнопушене. Според експерти влияние оказват и други фактори, включително социални условия, различни нива на стрес и биологични различия между мъжете и жените.

Въпреки по-късното развитие на риска при жените, учените предупреждават, че сърдечното здраве не бива да бъде подценявано. След менопаузата рискът от сърдечно-съдови заболявания при жените може да се ускори, което изравнява разликата между половете. Сърдечните заболявания остават водеща причина за смъртност както при мъжете, така и при жените.

Проучването подкрепя тенденцията за по-ранна оценка на сърдечно-съдовия риск и по-активна превенция. Специалистите насърчават редовни профилактични прегледи, особено сред младите мъже, които по-рядко търсят медицинска помощ. Контролът на кръвното налягане, холестерола и кръвната захар, заедно със здравословно хранене, физическа активност и отказ от тютюнопушене, остават ключови мерки за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания.