На редовното си заседание в сряда Министерският съвет ще одобри финансиране на няколко министерства и ще определи възнаграждение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Предстои министрите да одобрят финансиране на Министерския съвет за 2026 г., както и финансиране на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за 2026г., финансиране на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Министерството на енергетиката и на Министерството на електронното управление за 2026 г.

Очаква се кабинетът да предложи на президента да награди Драга Иванова Тончева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие, както и да предложи издаване на укази за освобождаване на извънредния и пълномощен посланик на България в Република Естония със седалище в София и назначаване на извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Естония със седалище в Хелзинки.

Предстои министрите да приемат и Годишен доклад за дейността на Съвета по европейските въпроси през 2025 г.