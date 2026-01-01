Държавният глава Илияна Йотова продължава провеждането на консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в чл. 99, ал. 5 от Конституцията. Това съобщиха от пресслужбата на президентството.

ПП-ДБ при Йотова: Служебните министри първо да търсят „заложените им мини“ в министерствата (ВИДЕО)

На 4 февруари, сряда, президентът Йотова ще приеме в президентската институция:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“;

От 13.00 часа – представители на парламентарната група на „Има такъв народ“.

Покана за среща е отправена и към парламентарната група на „Възраждане“.

Припомняме, че във вторник първи при президента на консултации отидоха от ГЕРБ-СДС с предложение за нов избор на служебен премиер - избор на друг председател на Народното събрание. След тях при Илияна Йотова бяха извикани от парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България".