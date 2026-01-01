На 4 февруари имен ден празнуват хората с имена, производни на „желязо“, символизиращи здраве и сила.
Българската православна църква почита паметта на преподобни Исидор Пелусиотски, поради което празнуват и имената Исидор и Исидора.
Основни именици:
Желязко – отразява пожеланието за здраве като желязо.
Жеко, Жечо, Жечко, Жечка, Жела, Желка – производни форми.
Исидор, Исидора – свързани с почитта към св. Исидор.
Свети Исидор Пелусиотски е живял през V век и е известен като един от големите църковни учители и духовници, роден в Египет.