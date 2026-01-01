На 4 и 5 февруари за изграждане на станция на мобилен оператор се променя организацията на движение в тунел „Блатино“ на автомагистрала „Струма“ в област Кюстендил, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

От 8:00 ч. на 4 февруари до 18:00 ч. на 5 февруари ще бъде ограничено преминаването в тръбата за София. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за Благоевград.

Предвижда се на 4 февруари между 10:00 ч. и 13:00 ч. електрозахранването в съоръжението да бъде прекъснато.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта от 50 км/ч.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.