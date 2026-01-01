Парламентът да обсъди на първо четене промени в Закона за туризма, предвижда проектопрограмата на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Измененията са внесени от Десислав Тасков (БСП) и група народни представители и са включени в проекта на дневен ред по предложение на парламентарната група (ПГ) на „БСП-Обединена левица“. Законопроектът предвижда създаването на Туристически гаранционен фонд.

Днес е първата сряда от месеца и съгласно правилника на Народното събрание парламентарните групи могат да предлагат точки, които задължително се включват в дневния ред. Този месец са постъпили пет предложения, като първа точка е законопроектът на „БСП-Обединена левица“ за изменение на Закона за туризма.

От ПГ на „Има такъв народ“ (ИТН) предлагат днес депутатите да обсъдят промени в Закона за Конституционния съд, внесени от Николета Кузманова (ИТН) и група народни представители.

По предложение на ПГ „Алианс за права и свободи“ в проекта на дневен ред е включено първото четене на изменения в Закона за гражданската регистрация с вносители Севим Али (АПС) и група народни представители.

От ПГ на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) предлагат днес парламентът да разгледа на първо четене законопроект за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители с вносители Радостин Василев (МЕЧ) и група народни представители.

По предложение на ПГ на „Величие“ в проектопрограмата за първата сряда от месеца е включено проекторешение, отнасящо се до отмяна на възбраните в област Пазарджик във връзка с чума по дребните преживни животни, поради липса на нови констатирани огнища след изтичане на определения срок.

От ПГ на „Възраждане“ предлагат депутатите да разгледат днес на първо четене промени в Закона за потребителския кредит, внесени от Костадин Костадинов („Възраждане“) и група народни представители.

Първа точка в четвъртък се предвижда да бъде второто четене на изменения в Изборния кодекс за намаляване на броя на секциите в страни извън ЕС.

В петък е предвиден блиц контрол от 9:00 часа и редовен парламентарен контрол от 11:00 часа.