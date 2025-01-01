Върховният касационен съд (ВКС) реши наказателното дело срещу кмета на Варна Благомир Коцев да се гледа от Варненския окръжен съд, а не от Софийски градски съд, съобщиха от висшата съдебна инстанция.

Определението е взето от състав на Трето наказателно отделение на закрито заседание.

Съдът е уважил искането на съдията-докладчик делото да бъде изпратено във Варна, тъй като всички обвиняеми и по-голямата част от свидетелите живеят в района на Варненския окръжен съд. Според ВКС това ще осигури процесуална икономия и по-бързо разглеждане на казуса.

Определението не подлежи на обжалване.

Хепатит и 11° в килиите: Прокуратурата проверява условията на Коцев и Барбутов в затвора след сигнал на Петков

До решението се стигна, след като няколко часа по-рано Софийският градски съд (СГС) прекрати съдебното производство срещу Коцев и другите подсъдими по него и изпрати делото на Върховния касационен съд.

Още вчера съдията от СГС и докладчик по делото на Коцев Снежина Колева поиска от върховните съдии да кажат кой е компетентният съд по производството. Обвиненията срещу варненския кмет Коцев и още четирима души са за участие в престъпен сговор за корупционни и длъжностни престъпления.

Спорът за това кой съд да се заеме със съдебното производство започна от момента на задържането на градоначалника, тъй като първоначално в документите по него се твърдеше, че един от обвиняемите е лице с имунитет. Заради това делото - по преценка на разследващия инспектор от КПК и на Прокуратурата - бе преместено за разглеждане от Варна в София.

При внасянето на обвинителния акт срещу Коцев и останалите арестувани обаче отпадна наличието на "лице с имунитет", за което Прокуратурата твърдеше, че е депутат от 51-вото Народно събрание.

По тази причина отпадна и необходимостта съдебното производство да се разглежда в София.