Трус с магнитуд 4,3 по Рихтер е регистриран снощи в 20:39 ч. местно време във водите на Егейско море, близо до югозападния турски окръг Мугла, а в 22:28 ч. в друг окръг в Западна Турция, Балъкесир, е регистрирано земетресение с магнитуд 4 по Рихтер, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Епицентърът на земетресението в Егейско море се намира на около 60 километра от пристанищния град Датча в Югозападна Турция и е на дълбочина 56,8 километра.

Трусът, който е регистриран близо до град Съндъргъ в окръг Балъкесир, е на дълбочина 10 километра, и е част от стотиците вторични трусове, които продължават да засягат района след земетресението от 6,1 по Рихтер тази неделя, при което загина един човек, а близо 30 други бяха ранени.

За момента няма данни за пострадали хора и материални щети вследствие на двете земетресения.