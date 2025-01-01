Две жертви и двама пострадали при тежка катастрофа във Видинско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал тази нощ на пътя между селата Куделин и Връв.

При движение с несъобразена скорост от Брегово в посока село Ново село, излизайки от завой, 23-годишен водач е изгубил контрол и се е блъснал в две дървета.

На място е загинал 20-годишен пътник. Шофьорът е бил с множество травми и е починал по-късно във видинската болница.

Двамата пътници от задната седалка - на 20 и 34 години, са настанени в реанимация. По случая се води разследване.