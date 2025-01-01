Омбудсманът Велислава Делчева организира изслушване на номинираните кандидати за заместник-омбудсман.

До изтичането на крайния срок на 6 август 2025 г. в деловодството на институцията са постъпили три кандидатури – на Мария Филипова, предложение на Българска национална асоциация „Активни потребители“, на Марина Кисьова де Хеус, предложение на Фондация „Екатерина Каравелова“ и на Деница Димитрова, предложение на Национална мрежа за децата.

"Радвам се, че има три много силни кандидатури", заяви омбудсманът Велислава Делчева в началото на публичното изслушване на кандидатите за заместник-омбудсман.

Надявам се, че ще има и много силен женски екип в институцията на омбудсмана, изрази очакване Делчева. Тя посочи, че изборът на журито няма да бъде лесен. Сигурна съм, че ще има състезателност и обмяна на идеи, добави омбудсманът.

Изслушването се излъчва на живо на сайта на институцията на омбудсмана и в YouTube. То се провежда по азбучен ред на собствените имена, разясни още Делчева. Резултатът от оценяването ще бъде публикуван утре, а в понеделник омбудсманът има намерение да изпрати на Народното събрание предложението за кандидата с най-висока оценка.

Кои са номинираните за заместник-омбудсман?

На 25 юли т.г. Народното събрание прие процедурни правила за номиниране и избор на заместник-омбудсман, според които общественият защитник Велислава Делчева трябва да внесе кандидатурата на своя заместник в парламента.

Велислава Делчева бе избрана за омбудсман от парламента на 18 юли 2025 г.

През септември предстои омбудсманът да представи одобрения кандидат в ресорната Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, след което той трябва да бъде гласуван и в пленарна зала, се припомня в съобщението.