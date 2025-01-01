Трима кандидати са номинирани за заместник-омбудсман, се вижда от публикуваните документи за процедурата на интернет страницата на институцията.

Депутатите решиха: Велислава Делчева е новият омбудсман на България

Съгласно приетите от парламента процедурни правила, предложения за кандидати за заместник-омбудсман се правят от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в чийто предмет на дейност е защитата на правата на човека.

От Асоциация „Активни потребители“ е постъпило предложение поста да заеме Мария Филипова, настоящ председател на Комисията за защита на потребителите.

Втората номинация е на Марина Кисьова де Хеус, изпълнителен директор на Фондация „Екатерина Каравелова“ и член на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет.

Третата номинация е на Деница Димитрова, направена от Националната мрежа за децата. Димитрова има опит и в държавната администрация, и в неправителствения сектор, се посочва в предложението.

Народното събрание избира заместник-омбудсман по предложение на омбудсмана в срок от един месец от избирането на националния обществен защитник, гласят правилата. Велислава Делчева бе избрана за омбудсман от парламента на 18 юли 2025 г.