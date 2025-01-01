Нови антиправителствени протести се проведоха снощи в цяла Сърбия, съобщи N1. След края на демонстрациите студентите от блокадата заявиха в социалните мрежи, че властта иска да предизвика гражданска война чрез сблъсъци.

„Режимът отдавна е определил виновника – виновни са студентите и гражданите. Държавното ръководство вече не се крие зад фрази за диалог, президентът обяви прочистване. Полицията отново защити лоялистите на режима, които хвърляха камъни и пиратки по демонстрантите. Излязоха срещу народа с пистолети“, гласи публикацията в Instagram, като се добавя, че младежите „няма да позволят унищожаването на човешки животи да продължи“.

🚨🇷🇸BREAKING NEWS



Large anti-government protests have begun in Serbia. Protesters have set fire to the ruling party’s office.



Police and protesters are engaged in serious clashes.



pic.twitter.com/DeZzYVCTFc — Radio Europe (@RadioEuropes) August 14, 2025

Припомняме, че в цяла Сърбия снощи се проведоха протести заради действията на полицията по време на събиранията ден по-рано във Врбас и Бачка Паланка. В повечето градове привърженици на Сръбската прогресивна партия на президента Александър Вучич се събраха пред партийните си сгради преди протестиращите граждани да се появят. И снощи симпатизантите на управляващата партия атакуваха гражданите с пиротехнически средства по време на протеста в Нови Сад, след което се стигна и до сблъсъци.

Неизвестен мъж извади пистолет пред помещенията на СНС в града, който стана печално известен след трагедията, при която 16 души загубиха живота си, след като козирката на новопостроената жп гара "Нови Сад" се срути.

Big protests are happening tonight across Serbia 🇷🇸 against Vučić’s regime. Tension is growing, and there are clashes with police in many cities.



Vučić should call early elections before things get worse.



This is video from Novi Sad. pic.twitter.com/IXkuzwYGHb — Based Serbia (@SerbiaBased) August 13, 2025

Полицията арестува граждани близо до Юридическия факултет в Белград, а по улиците на столицата бяха заснети сцени на полицейско насилие спрямо протестиращите. Сблъсъци между жандармерия и демонстранти имаше и в Ниш.

В градове из цяла Сърбия граждани протестираха пред централите на СНС, които бяха охранявани от полицията, а на няколко места се стигна до пробиване на кордони.