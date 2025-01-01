Антични монети, мраморна статуя от втори век и седем метални фигури от Анадола са сред предметите със статут на движима културна ценности, които България е върнала на Турция след опит за незаконен трафик през общата ни граница от 2011 г. досега, предава кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

БТА

Министерството на културата и туризма на Република Турция публикува данните за върнатите артефакти в публичен регистър на своя официален сайт, а връщането на статуята на Марк Аврелий от САЩ в Турция след 65 години, отново отвори темата за трафика на културни ценности и връщането им в страната, откъдето са изнесени незаконно.

В интервю за Българската телеграфна агенция директорът на Отдела за борба с контрабандата към Дирекция "Културно наследство и музеи" Зейнеп Боз заяви, че България е сред страните, с която Турция работи най-добре по предотвратяването му и връщането на артефактите в страната, от която произхождат.

„Когато бъде намерена културна ценност при входа или изхода на една от двете страни или при провеждане на операция в България или Турция и се установи, че става дума за културна ценност от другата държава, тя е връщана. Искам да отбележа, че макар да са свързани с определени срокове, процедурите и анализирането на документация, свързана със Спогодбата за правна помощ, вървят изключително бързо, каза Зейнеп Боз, като допълни, че се прилагат и документи, доказващи произхода на артефактите, след което се предават на прокуратурата.

Последният и най-голям случай, когато България е върнала на Турция предмети със статут на недвижима културна ценност, е от 2023 г. Тогава страната ни е предала на Турция 2940 монети, задържани през 2018 г. при преминаването на ТИР с турска регистрация. Установяването на произхода и описването им е извършено при съвместно сътрудничество. Анализът е извършен от представители на Музея в Одрин и Археологическия музей в Истанбул в Хасково.

Резултатът от него е показал, че голяма част от монетите датират от времето на царя на Понт Митридат VI Евпатор (120-63 г. пр.н.е.), който е започнал да сече монети по примера на Александър Македонски. Монетите са градовете от Понтус и Пафлагония (днешните турски брегове на Черно море – бел. ред.). Най-вероятно бронзовите монети са служили за разплащане с войници. Те са били намерени от иманяри, които са се опитали да ги изнесат незаконно от Турция.

Трафикантът на монетите е осъден на 5 години затвор и парична глоба, а монетите са предадени на Археологическия музей в Истанбул.

Женска статуя от средиземноморски мрамор с височина от 97 сантиметра, датираща от втори век, също е сред обектите на нелегален трафик през българо-турската граница. Случаят е от 2011 г. и е установен на ГКПП Лесово. Статуята е била скрита заедно с още 19 предмета със статут на културна ценност в камион с турска регистрация, превозващ текстил. Българските власти са предали артефактите на ръководството на Музея в Одрин.

През 2019 г. България на два пъти е върнала на Турция незаконно изнесени културни ценности.

При първия от случаите става дума за 38 предмета, заловени през 2007 г. на ГКПП „Капитан Андреево“ при опит да бъдат незаконно изнесени към Германия.

Сред тях са глинена фигура на божество, каменна брадва, част от каменен жезъл, бронзови брадви, глинени и бронзови съдове, бронзова игла за коса, кандило и ваза. Част от тях са Халколитния период на Източната Римска империя.

При втория от случаите от 2019 г. турските власти са се самосезирали след публикация в български медии за залавяне на 56 монети и 7 метални фигури, превозвани в автомобил с българска регистрация. След като техният произход е установен, монетите и металните фигури са предадени на Музея на Анатолийските цивилизации в Анкара.

Сред държавите, които са върнали най-много незаконно изнесени културни ценности на Турция, са САЩ, Германия, Великобритания, Швейцария. Обяснението на експертите е, че именно в тези държави има пазар за тях.