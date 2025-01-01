Среща във връзка с проблемите с липсата на вода и ВиК инфраструктурата в Плевен ще се състои утре в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). За това съобщават от пресцентъра на ведомството.

Кметът на Плевен за водната криза: Надявам се държавата да вземе решение и да се направи язовир

В срещата, свикана от министър Иван Иванов, се очаква да участват кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч, както и ръководството на ВиК холдинга.

Въвеждат воден режим в Плевен

От регионалното министерство посочват, че водопреносните мрежи са собственост на общините. В тази връзка, конкретно за община Плевен, в МРРБ не са постъпвали искания за авансово плащане на проекти, свързани с подобряване на ВиК инфраструктурата. От министерството припомнят, че министърът на регионалното развитие многократно призова всички кметове да подават с приоритет за финансиране проекти, свързани с обновяване на общинската ВиК инфраструктура.

Припомняме, че от седмица режимът на водоподоване в Плевен и населени места в областта е въведен в часови диапазони през деня и през нощта. Днес заради ремонт на магистралния водопровод "Черни Осъм" водата е спряна по-рано - от 09:00, вместо в 13:00 часа. Очаква се водоподаването да бъде възстановено в 17:00 часа.